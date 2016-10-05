Пике: «Игровая схема многое решает, но я не очень верю в цифры»

Защитник сборной Испании Жерар Пике накануне матча отборочного турнира на ЧМ-2018 против команды Италии прокомментировал то обстоятельство, что соперник использует схему 3-5-2.

«Это во многом определяющий фактор, но я не очень верю в цифры. Все больше зависит от характеристик игроков.

Мы перевернули страницу с Дель Боске, которая, наверное, никогда не повторится, но начинаем новую главу с Хуленом Лопетеги. Я не люблю сравнивать тренеров.

Мы должны сфокусироваться на победе над Италией. Говорят, они играют в оборонительный футбол, но там есть команды вроде «Наполи» и «Ювентуса», которые играют с мячом и пытаются забить больше, чем соперник», – сказал Пике.

Матч Италия – Испания состоится в четверг, 6 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.