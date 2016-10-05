Тимощук: «Смотрю на прическу Ярмоленко и вижу, что ребята по мне скучают»

Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук отметил, что решение завершить выступления за сборную Украины не было спонтанным.

«Решение уйти из сборной не было неожиданным. Мы разговаривали с Андреем Николаевичем, с ребятами. После Евро я решил, что буду заканчивать играть за национальную команду. Но мне приятно быть рядом с ней. Сейчас много молодых игроков, есть перспектива у этой команды. Теперь все зависит от них, как они будут соответствовать уровню национальной сборной. Я знаю, что задачи стоят высокие, нужно выйти на чемпионат мира. И я уверен, что у команды есть то качество игры, которое позволит им решить свои задачи.

Но вот сейчас смотрю на прическу Ярмоленко, который перекрасился в блондина, и вижу, что ребята по мне скучают! Я рад, что попал на тренировку, есть возможность пообщаться с нашими родными болельщиками, я думаю, что и им интересно посмотреть, как команда готовится к официальным матчам, и почувствовать настрой команды, их желание работать», – приводит слова Тимощука «Комсомольская правда – Украина».