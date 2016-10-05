Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не хочет работать в клубах Бундеслиги.

«Да, это правда, я не хочу работать в Бундеслиге. Мне не нравится здесь то, как иногда происходит смена тренеров. Я понимаю, что с точки зрения руководства смена тренера иногда может быть уместной. Но главное здесь то, чтобы это всегда происходило честно и корректно.

Но зачастую тренеры оказываются в нелегком положении, неделями испытывая давление», – приводит слова Лева Sport1.de.

Стоит отметить, что на клубном уровне Лев работал в «Штутгарте», «Фенербахче», «Карлсруэ» и «Аустрии».