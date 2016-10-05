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Лев не хочет работать в клубах Бундеслиги

5 октября 2016, 09:20
9

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не хочет работать в клубах Бундеслиги.

«Да, это правда, я не хочу работать в Бундеслиге. Мне не нравится здесь то, как иногда происходит смена тренеров. Я понимаю, что с точки зрения руководства смена тренера иногда может быть уместной. Но главное здесь то, чтобы это всегда происходило честно и корректно.

Но зачастую тренеры оказываются в нелегком положении, неделями испытывая давление», – приводит слова Лева Sport1.de.

Стоит отметить, что на клубном уровне Лев работал в «Штутгарте», «Фенербахче», «Карлсруэ» и «Аустрии».

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Германия Германия Лев Йоахим
Комментарии (9)
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Barsuk52
1475650062
Может ФНЛ тогда
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alexis02lion
1475651530
Да нормально. Вон в Италии в Палермо какие чудеса были в том сезоне - 3 или 4 тренера за сезон поменялось и ничего. Но так если не готов уходить через месяц или два за плохие результаты, то и правда лучше не начинать.
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ВoВ
1475652174
Что за беда, не работать и все тут))) Мы всех примем, если что...
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Дмитрий Александрович
1475654055
Йоахим в Кубани место освободилось. Вот там тпенеров меняют так меняют.Бундеслига отдыхает.
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Psih86
1475656012
Давай в АПЛ в настоящий Топ чемпионат!!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475658257
"Лев в Бразилии" - по-моему, звучит неплохо. Только там смена коучей идет, как на конвейере - 5 матчей, три поражения, следующий...
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ArMBoY_FunBarca
1475659522
В Монако!
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