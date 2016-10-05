Нападающий сборной Испании и «Реала» Альваро Мората рад вернуться в Италию, где он ранее выступал за туринский «Ювентус», а теперь будет играть в составе Испании в матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Италии.

«Я очень хочу вернуться в Италию, где у меня осталось много друзей. Надеюсь, что болельщики хорошо меня встретят.

Для сборной Испании очень важны матчи против Италии и Албании. Мы сделаем большой шаг к нашей цели по выходу из группы, если одержим две победы», – заявил Мората.

Матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Испания состоится в четверг, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.