Денис Черышев: «Думаю, у Швеца все будет нормально»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев заявил, что его одноклубник и соотечественник Антон Швец имеет правильные футбольные ориентиры и у него хорошее будущее. Отметим, что Швец, выступающий за дубль испанского клуб, совсем недавно восстановился от травмы.

«У Швеца все хорошо. В пятницу он тренировался с нами, с основным составом. У него была серьезная травма в концовке прошлого сезона, но теперь он полностью восстановился. Антон – молодец, постоянно работает над собой. Хотелось бы пожелать ему удачи, чтобы он тоже поскорее набрал форму. У него правильные спортивные ориентиры, так что, думаю, у него все будет нормально», – сказал Черышев.