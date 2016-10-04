Жулиано: «В РФПЛ больше сильных игроков, чем в чемпионате Украины»

Полузащитник «Зенита» Жулиано сравнил чемпионаты России и Украины. По словам 26-летнего футболиста сине-бело-голубых, в клубах РФПЛ собрано большее количество сильных игроков, нежели в УПЛ. Напомним, с 2011 по 2014 год бразилец защищал цвета «Днепра».

«Безусловно, главным отличием является количество сильных игроков в каждом конкретном клубе лиги. Чемпионат России в этом плане является более конкурентоспособным. В Украине, когда я играл, было только три сильных клуба – «Динамо», «Шахтер» и «Днепр». В России же практически во всех клубах есть хорошие легионеры. Это связано с тем, что здесь очень хорошо платят, а потому клубы могут позволить себе качественную комплектацию составов. Это те главные различия, которые я вижу на данный момент», – сказал Жулиано.