Вайсс не сможет сыграть в матчах отбора ЧМ-2018 по причине собственного ареста

По информации Daily Record, хавбек сборной Словакии Владимир Вайсс лишился возможности сыграть за национальную команду со Словенией и Шотландией по причине собственного ареста. 26-летний футболист был помещен под стражу правоохранительными органами Братиславы из-за отказа пройти тест на алкоголь.

«Неважно, виновен он или нет, его не будет в составе команды на два ближайших матчах. Нам нужна спокойная атмосфера при подготовке к играм. Он входит в число ключевых футболистов, но у Словакии и без него хватает качественных игроков», – сказал главный тренер сборной Словакии Ян Козак.