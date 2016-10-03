Департамент судейства Лиги 1 отменит удаление Балотелли в матче с «Лорьяном»

Технический директор департамента судейства Лиги 1 Паскаль Гарибян сообщил, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли не будет дисквалифицирован на игру с «Лионом» за красную карточку, полученную в поединке девятого тура французского первенства с «Лорьяном» (2:1). Арбитр, показавший второй «горчичник» итальянцу в конце встречи с «мерлузовыми», что привело к удалению и последующей дисквалификации футболиста, признал свою неправоту.

«Главный арбитр встречи Оливье Туаль посмотрел повтор и признал, что не стоило наказывать Балотелли второй желтой карточкой за нарушение на Стивене Морейра. Судья выступит на заседании дисциплинарного комитета, который вынесет официальное решение», – сказал Гарибян.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Балотелли отметился пятью голами в трех поединках.