Гончаренко: «Мы были ближе к победе»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал игру своего клуба в матче очередного тура чемпионата Росси против «Амкара». Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

«Очень закрытый сегодня матч был, как и все последние в исполнении обеих команд. Наверное, мы все-таки на полшага были ближе к победе. Тем не менее футбол и прекрасен тем, что предсказать ничего невозможно», – отметил главный тренер в эфире телеканала «Наш Футбол».