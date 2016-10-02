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    Гончаренко: «Мы были ближе к победе»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал игру своего клуба в матче очередного тура чемпионата Росси против «Амкара». Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

    «Очень закрытый сегодня матч был, как и все последние в исполнении обеих команд. Наверное, мы все-таки на полшага были ближе к победе. Тем не менее футбол и прекрасен тем, что предсказать ничего невозможно», – отметил главный тренер в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 октября 2016, 22:29

      ну казачек у вас засланый был, так в свои ворота пробить что Лунев не ожидал

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