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Радченко: «Спартак» не сможет поразить ворота «Зенита»

2 октября 2016, 12:31
12

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящей игры питерского клуба против «Спартака». В частности, Радченко выразил уверенность, что московская команда не сможет поразить ворота своего соперника.

«Жду яркой игры. Хочется увидеть открытый футбол в исполнении обеих команд. Ажиотаж вокруг этого матча большой. Вряд ли стоит говорить, что «Спартак» сдал, а «Зенит» набрал. Сезон в самом разгаре, и явных спадов у команд нет.

«Спартак» имел больше времени подготовиться к этому дерби. Но не считаю, что это будет главным фактором в этом матче. Закрой Жулиано — и для «Спартака» это уже будет половина успеха? Нет, конечно. «Зенит» сейчас стал играть в более командный футбол, нет зависимости от одного игрока, как это было во времена Халка. Что касается результата, то думаю, «Зенит» победить со счeтом 2:0. «Спартак» не забьет», – отметил Радченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Жулиано
Комментарии (12)
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Baggio1986
1475402193
Вперед,Спартак!!!!! Забьем и не один!!!!
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порт
1475402880
4-1
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RedWhiteFans2
1475403810
1:3 Отгрузят как здрасьте.
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Mr_Murder
1475404262
0-1 и точка)
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radga
1475404795
Ну какой из Радченко эксперт? Так ... пшик. Только игра покажет кто на что годен. Узнаем заодно способность Карреры - настроить команду на победу, после последних проигрышей.
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Диктор
1475406392
А если Спартак забьет-то уважаемый Радченко признает что он хуе.....й эксперт ?
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порт
1475407323
Во бля, сектантов набежало.
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nik55
1475410936
2-3
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ВЛАДИВОСТОК
1475414115
Не согласен .........Спартак , забьёт почему он не должен забить ??? Я не болельщик Спартака , но вот Зенит вообще не нравится как то ...........
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ilichkadr
1475424160
Радченко не учел, что Лодыгин не вратарь...........
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