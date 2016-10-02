Радченко: «Спартак» не сможет поразить ворота «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящей игры питерского клуба против «Спартака». В частности, Радченко выразил уверенность, что московская команда не сможет поразить ворота своего соперника.



«Жду яркой игры. Хочется увидеть открытый футбол в исполнении обеих команд. Ажиотаж вокруг этого матча большой. Вряд ли стоит говорить, что «Спартак» сдал, а «Зенит» набрал. Сезон в самом разгаре, и явных спадов у команд нет.



«Спартак» имел больше времени подготовиться к этому дерби. Но не считаю, что это будет главным фактором в этом матче. Закрой Жулиано — и для «Спартака» это уже будет половина успеха? Нет, конечно. «Зенит» сейчас стал играть в более командный футбол, нет зависимости от одного игрока, как это было во времена Халка. Что касается результата, то думаю, «Зенит» победить со счeтом 2:0. «Спартак» не забьет», – отметил Радченко.