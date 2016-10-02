Эмери: «Голы Кавани возвращают доверие к нему со стороны партнеров»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери оценил игру Эдинсона Кавани после матча восьмого тура Лиги 1 против «Бордо» (2:0), в котором нападающий сделал дубль.

«Очень важно, что он забивает. Это дает ему уверенность и возвращает доверие к нему со стороны партнеров. Они думают вместе, и это хорошо», – сказал Эмери.

Также наставник прокомментировал выступление Атема Бен Арфа.

«Он вошел в игру сильно мотивированным и провел на поле хорошие 15 минут. Но ему тяжело, потому что он должен продолжать работать».