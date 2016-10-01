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  • Павлов: «У нас вторая игра такая, когда пропускаем в самой концовке»

Павлов: «У нас вторая игра такая, когда пропускаем в самой концовке»

1 октября 2016, 19:29
2

Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов в эфире канала «Наш футбол» оценил исход матча девятого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1).

«У нас вторая игра такая, когда пропускаем в самой концовке. По такому матчу требуется контригра. Надо было аккуратнее сыграть в эпизоде с пенальти.

«Локомотив» начал играть авантюрно – Чорлука играл центрального нападающего. А «Арсеналу» не хватило хорошей контратаки.

Бурмистров играл первый матч в основе, так что в атаке мы должны прибавить. «Арсеналу» не повезло, а где-то не хватило опыта», – сказал Павлов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал Павлов Сергей
Комментарии (2)
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Aztec58
1475342279
Трудно противостоять судейскому фактору, если крыши нет.
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СТАЛКЕР7
1475416728
авторитет команды конечно влияет на судью
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