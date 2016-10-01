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    Балай, Роши и Грозав – в атаке «Терека» на матч с «Оренбургом»

    Главные тренеры «Терека» и «Оренбурга» определились со стартовыми составами команд на встречу девятого тура РФПЛ.

    «Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов, Роши, Грозав, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Плиев, Родолфо, Кен, Лебеденко, Торже, Мирзов, Садаев, Кадыров Х., Мбенгуе, Брызгалов.

    «Оренбург»: Гутор, Андреев, Малых, Васиев, Ойеволе, Афонин, Померко, Нехайчик, Благо, Ефремов, Делькин.

    Запасные: Абакумов, Руденко, Жунич, Бреев, Кацалапов, Шогенов, Батов, Коробов, Бамба.

    Источник: РПЛ

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    01.10.2016 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 октября 2016, 19:00

      Терек , верю сегодня будет победа за нами)))

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