Хохлов: «Панченко или Кокорин? Если бы первый играл в РФПЛ, то отдал бы предпочтение ему»

Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о приглашении в состав сборной России нападающего бело-голубых Кирилла Панченко и невызове в национальную команду форварда «Зенита» Александра Кокорина.

– Даже не вспомню, когда из ФНЛ кого-то вызывали в сборную. Тем не менее, Панченко своей игрой заслужил приглашение в команду. Он находится в хорошей форме, много забивает и является лидером «Динамо».

– Многие ждали в сборной Кокорина. С чем связан очередной невызов форварда?

– Такое решение принято не спонтанно, тренерский штаб взвесил все «за» и «против» и сделал выбор в пользу Панченко.

– Кто на данный момент выглядит лучше – Панченко или Кокорин?

– Если бы Кирилл играл в Премьер-лиге, то предпочтение отдал бы ему. А игроков из двух разных лиг сравнивать некорректно.

– Но в ФНЛ забивать не легче…

– Согласен. Поэтому и говорю, что выбор в пользу Панченко был сделан не просто так. Он все-таки является лучшим бомбардиром.