Панченко: «В сборной России нужно проявить себя с лучшей стороны»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал вызов в сборную России на товарищеский поединок с Коста-Рикой. Игрок выразил благодарность тренерскому штабу национальной команды за оказанное доверие.

«Когда только узнал, сначала не верилось, что меня вызвали в сборную. Сейчас уже, конечно, верится, но чувства переполняют. Я очень рад! Спасибо тренерскому штабу во главе со Станиславом Черчесовым, что обратили на меня внимание. Теперь надо максимально проявить себя, показать с лучшей стороны», – сказал Панченко.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Панченко записал в свой актив уже 11 голов в 13-ти встречах.