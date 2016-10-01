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  • Панченко: «В сборной России нужно проявить себя с лучшей стороны»

Панченко: «В сборной России нужно проявить себя с лучшей стороны»

1 октября 2016, 15:38
5

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал вызов в сборную России на товарищеский поединок с Коста-Рикой. Игрок выразил благодарность тренерскому штабу национальной команды за оказанное доверие.

«Когда только узнал, сначала не верилось, что меня вызвали в сборную. Сейчас уже, конечно, верится, но чувства переполняют. Я очень рад! Спасибо тренерскому штабу во главе со Станиславом Черчесовым, что обратили на меня внимание. Теперь надо максимально проявить себя, показать с лучшей стороны», – сказал Панченко.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Панченко записал в свой актив уже 11 голов в 13-ти встречах.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. ФНЛ Динамо Россия Панченко Кирилл
Комментарии (5)
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woyser
1475326914
Почему и нет. Кирилл сейчас на высоте. Есть чувство гола. Заиграет в сборной и плевать в какой он лиге. Тем более с Динамо, он скорее всего скоро будет опять играть в РФПЛ.
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каа
1475331520
Ну не верит Слуцкий в нашу молодежь ..Хотя терпит в команде Миланова, Странберга, Цауню...вот Траоре привел....Уверен Ефремов, Панченко, Караваев, Чернов как минимум не хуже..почти все лидеры в своих командах....Да, они не игроки основы для ЦСКА... но свои 15-20 минут на поле проводили бы не хуже выше перечисленных...да и росли бы в клубе ...
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denisrebrikov
1475333822
Молодец Панчо, этого стоило ожидать, очень рад за него.. Вперед Кирилл, покажи там всем..
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Polilux
1475389739
Давай Панчо ! За Динамо!
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Alexdrill
1475419490
Почему бы и нет!
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