Мартино: «Поначалу Месси спокойно воспринимал необходимость отдыхать»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино рассказал о том, как он убеждал Лионеля Месси почаще отдыхать.

«Я знал, что ему нужен отдых. Не так уж важно играть 70 или 90 минут в матче, где ты выигрываешь со счетом 6:0. Я подумал: «А вдруг ты травмируешься и пропустишь важную игру?». В первой половине сезона Месси воспринимал это довольно спокойно. Если отдыхать по 20–25 минут, то в итоге наберется целый матч отдыха», – сказал Мартино.

Также он поделился мнением о характере Месси.

«Он ведет очень спокойный образ жизни. Таков он и на поле».