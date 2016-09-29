Ляпорт впервые приглашен в сборную Франции

Тренерский штаб сборной Франции огласил список игроков, вызванных на ближайшие матчи национальной команды. В числе приглашенных значится и защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт, который потенциально может быть заигран за сборную Испании. Наставник французов Дидье Дешам вновь оставил вне команды нападающего «Реала» Карима Бензема.

Вратари: Льорис, Манданда, Ареола.

Защитники: Динь, Косьельни, Курзава, Лапорт, Матье, Санья, Сидибе, Варан.

Полузащитники: Кабай, Канте, Пайет, Погба, Сиссоко, Матюиди, Фекир, Коман.

Нападающие: Жиньяк, Гризманн, Гамейро, Марсьяль.