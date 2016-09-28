Юношеская лига УЕФА. «Ростов» пропустил шесть безответных голов от ПСВ

В матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Ростов» в родных стенах потерпел крупное поражение от ПСВ. Встреча, состоявшаяся сегодня в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 6:0 в пользу голландского клуба.

Встреча между основными командами состоится сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 2-й тур

Ростов (Россия) – ПСВ (Голландия) – 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Риго, 7; 0:2 – Риго, 11 (с пенальти); 0:3 – Данилс, 22; 0:4 – Сухомлинов, 30 (в свои ворота); 0:5 – Скамакка, 49; 0:6 – Свиридов, 60 (в свои ворота).