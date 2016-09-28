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  • Юношеская лига УЕФА. «Ростов» пропустил шесть безответных голов от ПСВ

Юношеская лига УЕФА. «Ростов» пропустил шесть безответных голов от ПСВ

28 сентября 2016, 15:50
19

В матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Ростов» в родных стенах потерпел крупное поражение от ПСВ. Встреча, состоявшаяся сегодня в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 6:0 в пользу голландского клуба.

Встреча между основными командами состоится сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 2-й тур

Ростов (Россия) – ПСВ (Голландия) – 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Риго, 7; 0:2 – Риго, 11 (с пенальти); 0:3 – Данилс, 22; 0:4 – Сухомлинов, 30 (в свои ворота); 0:5 – Скамакка, 49; 0:6 – Свиридов, 60 (в свои ворота).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов (мол)
Комментарии (19)
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kykyi
1475067739
Начало положено, ждем продолжения.
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AZ
1475069020
Ничего страшного. Юноши - это не основа. А вот для таких товарищей неадекватных болеющих за Синит, которые умеют общаться только как недалекие обезьяны "бугага", да "гыгыгы", вопрос. Где играет Ростов, а где играет Зенит? Уровень Лиги чемпионов на порядок выше Лиги Европы. Я надеюсь и Алкмаар мой завтра надерет задницу питерцам!
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Loko_Roma
1475069534
Счет отражает уровень наших школ.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475069624
Информация к вопросу об отмене (или неотмене) лимита и легионерах в частности. 14 ростовских россиян не забили пээсвэшникам ни одного гола. Зато в ворота "Ростова", за исключением единственного голландского, было забито, аж, 5 неголландских голов).
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FanatSerj
1475070184
Свиридов, 60 (в свои ворота) - красава, благодаря этому хоть в новость попал, а то так бы и не узнали ни одной фамилии молодежки Ростова )))
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de bruyne
1475071394
Ихним молодежным играть дают а Россие деньги принеси чтобы дальше пойти... москве парен был Артур... не помню как звали это пройти какие то веши он юным игрокам локи нечем не уступил только защитнику в рывке проиграл... и конце 600 тысяч чтобы дальше пройти а у него отец бухар... тоже самое эмре турок уже помоему он в Турцие играет раньше интер атлетико арсенал... Россие отказали походу Турция приняла и поднялась... не ту строну Гондурасом назвали
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+50/-50
1475071905
Отмените лимит на легионеров. Этот лимит уже убил детский футбол. Скоро добьёт и взрослый. Зарубежным бурьяном засеяли наши поля. А результат все видели в Ростове.
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Алексей1988
1475074582
Ребят, детские школы Аяксы, ПСВ и других Нидерландских команды одни из лучших в мире. Так что не стоит прям сильно ругать ребят из Ростова.
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Kosmotoga
1475074832
позор.Расформируйте это чудовище а не клуб.
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sargassov
1475083501
Половину сами себе забили. Неужели во дворах получше никого найти нельзя было
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