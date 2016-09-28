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    Кульков: «Спартаку» опасно отдавать инициативу»

    Бывший защитник сборной России Василий Кульков считает, что в предстоящем матче «Зенит»«Спартак» в рамках 9-го тура РФПЛ на первое место выйдет игра в обороне.

    «Сейчас в рядах красно-белых много сильных футболистов. Конечно, Квинси Промес – важнейшая фигура, но я бы никого из футболистов не стал выделять. «Спартак» всегда был силен командной игрой.

    «Спартаку» опасно отдавать инициативу. Хотя выбор тактики – дело главного тренера. Никто не станет осуждать Луческу или Карреру, если они максимальное внимание уделят обороне, а в контратаке кто-то из футболистов забьет победный гол», – заявил Кульков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    28.09.2016 11:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +295

      dudarik 28 сентября 2016, 12:30

      Если первые пропустим тяжело будет

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > dudarik 29 сентября 2016, 12:41

      Если так случится, то пропустите много.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 28 сентября 2016, 11:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      «Спартаку» опасно отдавать инициативу, вдруг сломает...
      Чтож, посмотрим чего стоит текущий лидер

      -4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 сентября 2016, 11:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак не умеет отыгрываться.

      -6
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