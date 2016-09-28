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    Гончаренко: «У России есть перспектива стать по-настоящему футбольной страной»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал высказывание наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, что Россия не может считаться футбольной страной.

    «Отвечу аккуратно, как политик. Мы должны сделать все возможное, чтобы сделать ее более футбольной. С посылом Леонида Викторовича частично согласен. Да, ЦСКА и «Зенит» брали еврокубки, но на уровне национальной сборной больших побед нет. Но надо стремиться. Что в принципе сейчас и происходит. Строятся стадионы. Нужно уделять больше внимания подготовке футболистов. Есть перспектива стать по-настоящему футбольной страной!», – заявил Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 06:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 28 сентября 2016, 12:10

      Боюсь не доживу до таких перспектив!

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