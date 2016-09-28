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  • Еременко: «Не знаю, что говорил Слуцкий после игры, так как сидел на допинге»

Еременко: «Не знаю, что говорил Слуцкий после игры, так как сидел на допинге»

28 сентября 2016, 01:51
20

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подвел итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1).

– Что сегодня не получилось?

– Такая игра... Моменты у нас были. Но мы не забили, а они свой реализовали.

– Игра шла по вашему плану?

– Мы хотели больше владеть мячом, но «Тоттенхэм» нам этого не позволил.

– В то же время вы позволили им нанести всего два удара в створ ворот.

– Конечно, это хороший показатель. Но вот только они забили.

– Во втором тайме согласны были на ничью?

– Это стало бы нормальным результатом. Во втором тайме пошли качели – то в одну, то в другую сторону.

– Кто сильнее – «Тоттенхэм» или «Байер»?

– Мне англичане больше понравились.

– Почему?

– Класс игроков у них повыше.

– Тренер вам говорил, что «Тоттенхэм» голы часто забивает после перерыва?

– Нет. Об этом не говорили.

– А что Слуцкий сказал после игры?

– Я не знаю. Сидел на допинге.

– Вы же и после «Байера» ушли на допинг-контроль. Почему выбирают именно вас?

– Не знаю. Может, из-за прически.

– Ваша новая прическа вам, получается, сегодня не помогла на поле?

– Еще бы она мне помогла...

– Центр поля сегодня остался за ЦСКА?

– В центре была хорошая борьба. Вообще, я очень устал. На допинг-контроле три литра воды выпил. Именно воды!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Еременко Роман
Комментарии (20)
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семенчик
1475016838
Кони все на допинге
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арейская
1475017677
Да, жалко, я надеялась на ничью, на неё и ставила
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ДСА
1475037368
А мог бы не напрягаться, все равно проиграли.
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BoltCX
1475038971
Три литра воды... он отлить хотел, вот и ответы короткие.
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Андрей Ермошин
1475043147
Что и требовалось доказать, ставил на англичан, они свои три очка и взяли. Ну невозможно победить в матче, сидя 80 минут в глухой обороне, имея за матч два полу момента. Все-таки ЦСКА, это же не Уфа!
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Леонид К..
1475044202
Думаю, что болельщикам ЦСКА расстраиваться не стоит, по игре справедливым результатом была бы ничья. Но Акинфеев сделал не объяснимый промах - это раз. И второе - сказалось отсутствие Дзагоева. Равноценной замены не видно. Третье - это проблемы с обороной у армейцев. Нужны молодые кадры.
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Kulimen
1475044755
Эти загаловки от Бомбардира...
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Dobroe Teplo za CSKA
1475046437
справедливой бы была ничья
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alp
1475049435
не знаю, парни, где вы ничью увидали... цска играл хреново. траоре методично запарывал все моменты, да и у еременко не все складывалось. в целом по игре сложилось мнение, что англичане коней возили всю игру.
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agrmark
1475059093
Да, хорошо, что только 0:1 !
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