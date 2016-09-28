Еременко: «Не знаю, что говорил Слуцкий после игры, так как сидел на допинге»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подвел итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1).

– Что сегодня не получилось?

– Такая игра... Моменты у нас были. Но мы не забили, а они свой реализовали.

– Игра шла по вашему плану?

– Мы хотели больше владеть мячом, но «Тоттенхэм» нам этого не позволил.

– В то же время вы позволили им нанести всего два удара в створ ворот.

– Конечно, это хороший показатель. Но вот только они забили.

– Во втором тайме согласны были на ничью?

– Это стало бы нормальным результатом. Во втором тайме пошли качели – то в одну, то в другую сторону.

– Кто сильнее – «Тоттенхэм» или «Байер»?

– Мне англичане больше понравились.

– Почему?

– Класс игроков у них повыше.

– Тренер вам говорил, что «Тоттенхэм» голы часто забивает после перерыва?

– Нет. Об этом не говорили.

– А что Слуцкий сказал после игры?

– Я не знаю. Сидел на допинге.

– Вы же и после «Байера» ушли на допинг-контроль. Почему выбирают именно вас?

– Не знаю. Может, из-за прически.

– Ваша новая прическа вам, получается, сегодня не помогла на поле?

– Еще бы она мне помогла...

– Центр поля сегодня остался за ЦСКА?

– В центре была хорошая борьба. Вообще, я очень устал. На допинг-контроле три литра воды выпил. Именно воды!