Еременко: «Не знаю, что говорил Слуцкий после игры, так как сидел на допинге»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подвел итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1).
– Что сегодня не получилось?
– Такая игра... Моменты у нас были. Но мы не забили, а они свой реализовали.
– Игра шла по вашему плану?
– Мы хотели больше владеть мячом, но «Тоттенхэм» нам этого не позволил.
– В то же время вы позволили им нанести всего два удара в створ ворот.
– Конечно, это хороший показатель. Но вот только они забили.
– Во втором тайме согласны были на ничью?
– Это стало бы нормальным результатом. Во втором тайме пошли качели – то в одну, то в другую сторону.
– Кто сильнее – «Тоттенхэм» или «Байер»?
– Мне англичане больше понравились.
– Почему?
– Класс игроков у них повыше.
– Тренер вам говорил, что «Тоттенхэм» голы часто забивает после перерыва?
– Нет. Об этом не говорили.
– А что Слуцкий сказал после игры?
– Я не знаю. Сидел на допинге.
– Вы же и после «Байера» ушли на допинг-контроль. Почему выбирают именно вас?
– Не знаю. Может, из-за прически.
– Ваша новая прическа вам, получается, сегодня не помогла на поле?
– Еще бы она мне помогла...
– Центр поля сегодня остался за ЦСКА?
– В центре была хорошая борьба. Вообще, я очень устал. На допинг-контроле три литра воды выпил. Именно воды!