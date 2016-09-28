Симеоне ожидает тяжелого матча с «Баварией»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что его подопечных ожидает тяжелая игра против «Баварии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча состоится в среду и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Это будет тяжелый матч. Обе команды очень хорошо прессингуют, поэтому свободного пространства будет мало. Фернандо Торрес – важная фигура для нас в поединках, где нужно хорошо использовать те небольшие свободные зоны, поэтому он выйдет в «основе».

Я очень уважаю Анчелотти как личность и за то, чего он достиг. Я знал его как игрока, когда я был молодым, а он более опытным. Он – очень спокойный человек. Нет единой для всех правильной манеры поведения: люди ведут себя на матчах так, как им удобно, и мы тоже так делаем», – сказал Симеоне.