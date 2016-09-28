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  • Алексей Березуцкий: «ЦСКА мог рассчитывать максимум на ничью»

Алексей Березуцкий: «ЦСКА мог рассчитывать максимум на ничью»

28 сентября 2016, 00:15
11

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы с минимальным счетом уступили «Тоттенхэму».

«Было непросто выйти на замену в такой встрече, но у меня уже имеется опыт. Жаль, что до конца игра не получилась. Наверное, ничья – это максимум, на что мы могли рассчитывать.

Порадовал полный стадион. Болельщики помогали, но мы, к сожалению, не смогли их порадовать», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Березуцкий Алексей
Комментарии (11)
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himik2-62
1475011667
эх олёша олёша
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Фан666
1475011906
Хоть смог признать, что не ровня европейским командам
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marslond
1475015393
Адекватная оценка матча.
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опус 2
1475027881
С таким настроем ,не стоило выходить.
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Ker0s
1475038355
С таким настроем в футболе делать нехуй, не то что выходить.
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Aztec58
1475038917
Ага, 4-е место в группе - самое то.
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Kulimen
1475042610
Этот опыт до задницы, каждый раз,что в клубе,что в сборной опытом прикрываются.
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serzhio1
1475043478
Это вам не с торпедонами играть. Хорошо хоть успели открыть стадион победой )
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int5
1475076243
Молодец честно признался
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