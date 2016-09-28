Алексей Березуцкий: «ЦСКА мог рассчитывать максимум на ничью»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы с минимальным счетом уступили «Тоттенхэму».

«Было непросто выйти на замену в такой встрече, но у меня уже имеется опыт. Жаль, что до конца игра не получилась. Наверное, ничья – это максимум, на что мы могли рассчитывать.

Порадовал полный стадион. Болельщики помогали, но мы, к сожалению, не смогли их порадовать», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».