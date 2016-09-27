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Юношеская ЛУ. ЦСКА одержал победу над «Тоттенхэмом»

27 сентября 2016, 15:51
20

В матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА ЦСКА в родных стенах вырвал победу у «Тоттенхэма» – 3:2. Три очка армейцам принес полузащитник Константин Кучаев, отличившийся на четвертой добавленной минуте.

Напомним, что встреча между основными командами начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.

Юношеская лига УЕФА. Группа E. 2-й тур

ЦСКА (Россия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гриффитс, 39; 1:1 – Жамалетдинов, 59; 2:1 – Олейников, 66; 2:2 – Гриффитс, 90+1; 3:2 – Кучаев, 90+4.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА (мол) Жамалетдинов Тимур Олейников Иван Кучаев Константин
Комментарии (20)
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fantom23
1474980747
Красавцы!
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andr2112
1474980838
М-О-Л-О-Д-Ц-Ы!!!!!!!!!! Играть надо до последнего!!! Учись, основа!!!
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Томь вперёд
1474981589
Что-то мне подсказывает что сегодняшнее противостояние будет таким же упорным.
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Karpathian
1474981935
фигасе у них там в концовке рубилово было.
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STAFOR13
1474982213
достойно, в конце ещё и характер показали, несломились.... теперь основа повтори успех молодёжки!
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каа
1474982812
Сегодня ждем повтора...
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amg063
1474983926
потому что нет больших денег
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Black Giz
1474986732
Молодцы, парни! Главное не останавливаться на достигнутом.
Ответить
a-rakhmatov
1474987872
Жеребцы молодцы!!!.....вот основному составу бы повторить этот успех...удачи коням)))
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Doktor Dik
1474988080
Красавцы, что тут ещё сказать!!! Мы вами гордимся!!!
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