Юношеская ЛУ. ЦСКА одержал победу над «Тоттенхэмом»

В матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА ЦСКА в родных стенах вырвал победу у «Тоттенхэма» – 3:2. Три очка армейцам принес полузащитник Константин Кучаев, отличившийся на четвертой добавленной минуте.

Напомним, что встреча между основными командами начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.

Юношеская лига УЕФА. Группа E. 2-й тур

ЦСКА (Россия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гриффитс, 39; 1:1 – Жамалетдинов, 59; 2:1 – Олейников, 66; 2:2 – Гриффитс, 90+1; 3:2 – Кучаев, 90+4.