Радимов: «Если Луческу и покритиковал Гасилина, то это было заслуженно»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов пообщался с журналистами после матча со «СКА-Хабаровск» (1:1).

– Первый тайм получился очень хороший, во втором соперник добавил. Гол в наши ворота обескуражил, но в конце матча пришли в себя и чаще атаковали. Я считаю, что обе команды достойные, поэтому результат закономерен. Мне понравился первый тайм в плане баланса между линиями: все было четко, строго и мяч очень хорошо двигался.

– Почему с первых минут не играл Гасилин?

– Он в последнее время много летал с основной командой: Израиль, Тамбов. Да и Долгов своей работой на тренировках заслужил этот шанс. Вообще считаю, что Паша пропустил весь прошлый год, потому что практически не играл, сейчас он начал выходить на поле – надо возвращать парня к жизни. Он заслужил это своей работой на тренировках.

– Почему все-таки провалили начало второго тайма?

– Я бы не сказал, что провалили. Если отталкиваться от результата, то да, это гол со штрафного, который мы сами себе привезли. При этом мы так же строго играли.

– Луческу критиковал Гасилина после матча с «Тамбовом». Он не расстроен?

– Футбол создан из похвалы и критики. Если Луческу его покритиковал, значит, это было заслуженно. Тем более он привез необязательный пенальти в свои ворота. Но на ошибках учатся.

– В концовке матча вы хотели выпустить Камышева, но не сделали этого. Он очень долго переодевался?

– Да, у нас есть порядок – футболист должен быть готов переодеваться быстро. Для него это будет своеобразным уроком. Он должен понимать, что нужно быть максимально готовым быстро войти в игру.

– Писарев вызвал в сборную Евсеева, Зуева, Карпова и Гасилина. Вы бы добавили кого-то еще в этот список, или эти четверо действительно лучшие?

– Все футболисты, которые находятся в моей команде, для меня лучшие.