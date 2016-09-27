Кроос: «История с заменой Роналду раздута»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду был зол из-за того, что Зинедин Зидан заменил его в матче шестого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:2).

«Эти истории раздуты сильнее, чем надо. Невозможно футболисту проводить по 60 матчей в сезоне.

Тренер решает, кто будет играть, а кто будет заменен. Роналду нормально тренировался с командой и перед матчем против «Боруссии» Д, и перед прошлой встречей. Он готов сыграть завтра», – сказал Кроос.

Матч «Боруссия» Д – «Реал» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.