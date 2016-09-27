Олбрайтон: «Ощущения от гола, забитого в ЛЧ, я унесу с собой могилу»

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» рассказал о своих ощущениях от гола, забитого в первой игре с «Брюгге» (3:0). Гол Олбрайтона стал для «Лестера» первым мячом, забитым в Лиге чемпионов.

«По моему лицу во время празднования вы могли видеть, что это довольно много для меня значит. Играть в таком турнире – это фантастическое достижение. Оно само по себе кажется сюрреалистичным, а после гола – еще лучше. Эти чувства будут жить со мной вечно. Это что-то, что я заберу с собой в могилу», – сказал Олбрайтон.

Матч «Лестер» – «Порту» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.