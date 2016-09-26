Покеттино: «В матче с ЦСКА нам нужны только три очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Дайер и Дембеле получили травмы в игре с «Сандерлендом». Сиссоко сломался с «Мидлсбро». Со всеми троими ничего серьезного, но рисковать нам не хочется. Лига чемпионов – новый турнир для нас. Нам нужна очень глубокая скамейка, чтобы успешно выступать на несколько фронтов. Но я считаю, что и сейчас у «Тоттенхэма» отличный состав. Я не вправе требовать большего.

После поражения от «Монако» мы все были разочарованы. И футболисты сами понимают, как важна теперь игра с ЦСКА. Нам нужны только три очка. Что касается критики, то в нашей команде собраны мужчины. Им не страшна критика.

Я слышал, что Сон уже забивал российскому клубу – «Зениту» в составе «Байера». Надеюсь, он сможет отличиться и завтра. В принципе, я вижу его не только на фланге атаки, но и в центре нападения. Однако не забывайте, что у нас есть другой отличный центрфорвард – Янссен. В общем, у «Тоттенхэма» есть замена Гарри Кейну«, – сказал Покеттино.

Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.