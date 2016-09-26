Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Покеттино: «В матче с ЦСКА нам нужны только три очка»

26 сентября 2016, 20:02
15

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Дайер и Дембеле получили травмы в игре с «Сандерлендом». Сиссоко сломался с «Мидлсбро». Со всеми троими ничего серьезного, но рисковать нам не хочется. Лига чемпионов – новый турнир для нас. Нам нужна очень глубокая скамейка, чтобы успешно выступать на несколько фронтов. Но я считаю, что и сейчас у «Тоттенхэма» отличный состав. Я не вправе требовать большего.

После поражения от «Монако» мы все были разочарованы. И футболисты сами понимают, как важна теперь игра с ЦСКА. Нам нужны только три очка. Что касается критики, то в нашей команде собраны мужчины. Им не страшна критика.

Я слышал, что Сон уже забивал российскому клубу – «Зениту» в составе «Байера». Надеюсь, он сможет отличиться и завтра. В принципе, я вижу его не только на фланге атаки, но и в центре нападения. Однако не забывайте, что у нас есть другой отличный центрфорвард – Янссен. В общем, у «Тоттенхэма» есть замена Гарри Кейну«, – сказал Покеттино.

Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Почеттино Маурисио
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
multiscan
1474910878
ЦСКА явно сильнее нынешнего "Тоттенхема"
Ответить
stream15
1474911658
Великие в том сомнения.
Ответить
каа
1474913894
Извини дорогой ... но осталось только 0 очков... и они ваши...
Ответить
CSKA №1
1474916478
ЦСКА вперед!!!Драть англичашек!!!
Ответить
Kuborg_Ua
1474917213
Как по мне то Тоттенхэм максимум 3 и минимум 1
Ответить
vavilon69
1474919863
надо выходить и показывать качественную игру !
Ответить
КАРАТ
1474921607
Свое очко пусть унесут...
Ответить
+50/-50
1474921939
А ЦСКА с этим согласен?
Ответить
cska-62
1474922437
Поккетино интересный тренер, но уже второй сезон "шпоры" играют крайне нестабильно. Они могут и обыграть кого угодно, и проиграть кому угодно. Тут ещё и травма у Гарри Кейна. Думаю, что гадать бессмысленно. У ЦСКА есть шансы. Только инициативу "Тоттенхэму" отдавать нельзя, равно как и заниматься с ним вымучиванием очков. Могут жестоко наказать!
Ответить
VikNMar
1474924123
А ЦСКА три очка не надо ? .......................
Ответить
Главные новости
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
1
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
6
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+