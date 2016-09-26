Василий Березуцкий: «Отсутствие Кейна не помешает «Тоттенхэму», там есть, кому забивать»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от предстоящей встречи второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Тоттенхэма», передаeт корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. Напомним, «шпоры» накануне завтрашнего матча лишились пятерых игроков, в том числе своей главной звезды – нападающего Гарри Кейна. Поединок состоится во вторник, 27 сентября и начнется в 21:45 мск.

– Кейн не сыграет. Как без него сложится игра?

– «Тоттенхэм» – сильная команда. Тут есть игроки, которые умеют забивать. Эта команда – одна из лидеров английского футбола

– В матче с «Краснодаром» вас заменили. Как самочувствие?

– Получил удар ниже поясницы. Чувствую себя лучше. На тренировке будет ясно, смогу ли сыграть.

– Намечается дуэль между вами и Дайером (авторы голов в игре между сборными России и Англии на Евро-2016). Уделите ли вы особое внимание стандартам?

– Такие задачи есть в любом матче, чтобы меньше фолить у штрафной. Надеюсь, у меня получится завтра сыграть и выиграть эту дуэль.

– Разбирали ли вы стандартные положения «Тоттенхэма»? Кто самый опасный при игре головой?

– Главный тренер нам еще расскажет. Теория в семь часов. Слуцкий все расскажет и тогда смогу ответить.