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  • Василий Березуцкий: «Отсутствие Кейна не помешает «Тоттенхэму», там есть, кому забивать»

Василий Березуцкий: «Отсутствие Кейна не помешает «Тоттенхэму», там есть, кому забивать»

26 сентября 2016, 16:56
3

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от предстоящей встречи второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Тоттенхэма», передаeт корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. Напомним, «шпоры» накануне завтрашнего матча лишились пятерых игроков, в том числе своей главной звезды – нападающего Гарри Кейна. Поединок состоится во вторник, 27 сентября и начнется в 21:45 мск.

– Кейн не сыграет. Как без него сложится игра?

– «Тоттенхэм» – сильная команда. Тут есть игроки, которые умеют забивать. Эта команда – одна из лидеров английского футбола

– В матче с «Краснодаром» вас заменили. Как самочувствие?

– Получил удар ниже поясницы. Чувствую себя лучше. На тренировке будет ясно, смогу ли сыграть.

– Намечается дуэль между вами и Дайером (авторы голов в игре между сборными России и Англии на Евро-2016). Уделите ли вы особое внимание стандартам?

– Такие задачи есть в любом матче, чтобы меньше фолить у штрафной. Надеюсь, у меня получится завтра сыграть и выиграть эту дуэль.

– Разбирали ли вы стандартные положения «Тоттенхэма»? Кто самый опасный при игре головой?

– Главный тренер нам еще расскажет. Теория в семь часов. Слуцкий все расскажет и тогда смогу ответить.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Березуцкий Василий Кейн Гарри
Комментарии (3)
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опус 2
1474899703
Странно это слышать от защитника!
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Karrerim
1474903676
акинфеев схватился за лицо одной рукой, а второй потянулся за бутылкой водки после прочтения такого от лидера своей защиты гы гы гы
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panmon
1474903910
Правильно, что его спрашивать - все равно пропустим, главное же забить больше! Вот с атаки и спрашивайте!
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