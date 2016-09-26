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  • Кейн, Дайер, Дембеле, Сиссоко и Роуз не помогут «Тоттенхэму» во встрече с ЦСКА

Кейн, Дайер, Дембеле, Сиссоко и Роуз не помогут «Тоттенхэму» во встрече с ЦСКА

26 сентября 2016, 16:25
16

«Тоттенхэм» лишился сразу пятерых игроков накануне поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Во встрече с армейцами «шпорам» не смогут помочь защитник Дэнни Роуз, хавбеки Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и нападающий Гарри Кейн.

Как сообщил главный тренер лондонского клуба Маурисио Покеттино, эти игроки не полетели в Москву по причине различных повреждений.

Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: ФК «Тоттенхэм»
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Сиссоко Мусса Дембеле Мусса Роуз Дэнни Кейн Гарри Дайер Эрик
Комментарии (16)
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777Foma777
1474896474
Там есть кому заменить
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Kulimen
1474896479
ДА пусть бы и играли, нужно побеждать. Иначе опять из группы не выйдем, надоело уже.
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Pourport
1474896506
И это приятная весть!)
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marslond
1474896946
Шансы ЦСКА на победу значительно увеличились.
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ivanthebest
1474897574
Нужно цеплять очки при таких раскладах. Если кони влетят, то можно их публично закидать тухлыми яйцами без единого смущения...
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alexis02lion
1474898099
И что? Не те так другие. Не большая потеря. Роуз не системообразующий. Дайер не так давно в команде, тем более Сиссоко вообще новичок, Дембеле не всегда основным был и есть. А Кейн пока столько не забивает, как в том сезоне. А значит от Сона, Эриксена и Ламелы ещё отхватят.
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_Kesh_Suntar_
1474898727
Неужели они сливают ЛЧ! Важнее АПЛ!
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Pro100Kid
1474900872
Ого. Серьезное ослабление состава. За ничейку ЦСКА поборется точно
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Garrincha58
1474903244
теперь у ЦСКА шансы увеличились и это радует нужны очки в общий котел
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1bear
1474909338
ЦСКА желаю победы,но не верю...
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