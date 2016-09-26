Кейн, Дайер, Дембеле, Сиссоко и Роуз не помогут «Тоттенхэму» во встрече с ЦСКА

«Тоттенхэм» лишился сразу пятерых игроков накануне поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Во встрече с армейцами «шпорам» не смогут помочь защитник Дэнни Роуз, хавбеки Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и нападающий Гарри Кейн.

Как сообщил главный тренер лондонского клуба Маурисио Покеттино, эти игроки не полетели в Москву по причине различных повреждений.

Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.