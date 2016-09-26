Газизов: «Васин достоин приглашения с сборную России, рад за него»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил радость от приглашения защитника команды Виктора Васина в сборную России. Он подчеркнул, что данное событие является историческим для «горожан». Сегодня наставник национальной команды Станислав Черчесов огласил список футболистов, которые примут участие в подготовке к контрольному поединку с Коста-Рикой девятого октября. Помимо основных 23-х игроков, в сборную также были вызваны Васин и полузащитник «Зенита» Павел Могилевец.

«Для «Уфы» очень приятная новость, что Виктор Васин вызван в сборную России. Он достоин приглашения в главную команду страны, рад за него. Для нашего клуба это историческое событие – впервые игрок вызван в сборную России. Желаю ему успешно проявить себя на сборах.

Вчера Васин, как и другие ребята, провел хороший матч со «Спартаком» на глазах у главного тренера сборной Станислава Черчесова. Наверняка он отметил игру защитника. Впервые в истории клуба наш футболист вызван в сборную России, рад за Виктора и «Уфу», – сказал Газизов.