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    Кротов: «Спартак» – самая выделяющаяся команда в РФПЛ»

    Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, что форвард выступал за красно-белых с 2012 по 2015 год.

    «Хочу показать свою состоятельность футбольную, доказать, что я чего-то стою. Будет принципиальная игра. Они сейчас поймали кураж, у них идет игра, неплохо они смотрятся и по праву на первом месте идут. Думаю, сейчас «Спартак» – самая выделяющаяся команда в чемпионате.

    Демонстрирует ли команда при Массимо Каррере спартаковский стиль? Какие-то проблески есть, да. Но, думаю, это уже давно исчезло. Более другая игра сейчас у них. Надо настроиться очень серьезно, бороться, много прессинговать, чтобы не давать играть им в свой футбол.

    Кому хочу передать особенный привет в «Спартаке»? Промесу, Глушакову, Макееву, всем. Там все мои друзья. Передаю привет им. Вы у нас попляшете! (Смеется.)», — заявил Кротов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2016 12:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 25 сентября 2016, 16:41

      пружина разжалась..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 25 сентября 2016, 14:52

      хоть один не обсирает свой бывший клуб

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2016, 13:20

      Думаю Уфа спокойно проходимая для Спартака команда.Так что никто не сомневается в победе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 25 сентября 2016, 13:17

      Спартак самая удобная команда для УФЫ!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 25 сентября 2016, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак самая выделяющаяся порванным анусом команда.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Архипелаг Гуляк 25 сентября 2016, 13:22

      Прикинь а эта команда идет на первом месте и что тогда говорить о команде,за которую болеешь ты?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 25 сентября 2016, 12:55

      Раздухарился то! Гонор свой и боевой дух надо было показывать в Спартаке, когда давали шанс. А теперь чего кулаками махать? А вообще очень жаль, что подобные воспитанники Академии Спартака не усиливают родной клуб, а пополняют команды соперников. Не для того вас обучали, ребята! Растите в мастерстве и возращайтесь в родные пенаты.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 сентября 2016, 12:46

      Попляшем, Слава. На могиле уфы.

      -3
      Ответить
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