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  • Боккетти: «Балотелли сумасшедший-сумасшедший, вообще без мозгов»

Боккетти: «Балотелли сумасшедший-сумасшедший, вообще без мозгов»

22 сентября 2016, 23:00
4

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился воспоминаниями о нападающем «Ниццы» Марио Балотелли.

«Балотелли вообще сумасшедший-сумасшедший. Конечно, он хороший футболист, но если ты совсем без мозгов, невозможно играть.

Один раз мы играли против Швеции, и после ужина тренер дал пару часов отдыха. Мы все ходили в спортивной одежде сборной Италии, и только он был в кожаной куртке, в ботинках со стразами и в порванных джинсах. Это для нас было шоком. Все были в форме Италии, и только он – в куртке.

Еще один раз, когда мы кушали, он был злой, и тарелку с пастой кинул в нашего игрока, в Марко Мотту. Вообще без мозгов», – сказал Боккетти.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Ницца Балотелли Марио Боккетти Сальваторе
Комментарии (4)
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de bruyne
1474577024
Если по одежде судить то твоя жена явно шлю.ха
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dimon2602
1474602806
Загубил карьеру своим понтами
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Joko21
1474614191
не просто ж так он по наклонной идет
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Aztec58
1474642204
Это всё от безнаказанности, ага.
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