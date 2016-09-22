Боккетти: «Балотелли сумасшедший-сумасшедший, вообще без мозгов»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился воспоминаниями о нападающем «Ниццы» Марио Балотелли.

«Балотелли вообще сумасшедший-сумасшедший. Конечно, он хороший футболист, но если ты совсем без мозгов, невозможно играть.

Один раз мы играли против Швеции, и после ужина тренер дал пару часов отдыха. Мы все ходили в спортивной одежде сборной Италии, и только он был в кожаной куртке, в ботинках со стразами и в порванных джинсах. Это для нас было шоком. Все были в форме Италии, и только он – в куртке.

Еще один раз, когда мы кушали, он был злой, и тарелку с пастой кинул в нашего игрока, в Марко Мотту. Вообще без мозгов», – сказал Боккетти.