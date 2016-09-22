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    КДК РФС оштрафовал «Терек» на 10 тысяч за использование громкоговорителя

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Терек» по итогам матча 7-го тура чемпионата России с «Амкаром» оштрафован на 10 тысяч рублей за использование громкоговорителя для поддержки команды.

    «Во время матча с «Амкаром» на стадионе «Терека» был использован громкоговоритель в поддержку команды. За это нарушение грозненский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. Такую же сумму заплатит главный тренер «Терека» Рашид Рахимов, он выходил за пределы технической зоны», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2016 16:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 сентября 2016, 17:28

      Обалдеть, оштрафовали на ящик водки или на пузырь хорошего виски. Жестокие парни, теперь "Терек" 3 месяца не сможет зарплату персоналу выплачивать. "Господа, вы звери".

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 22 сентября 2016, 17:35

      Оставить без ответа не могли,а дальше страшно

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 22 сентября 2016, 17:49

      Аватарка, класс. Только "путриоты" минусить будут.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 22 сентября 2016, 18:03

      Это из Гарри Поттера, эльф))). А за кого голосовал,если не секрет?

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