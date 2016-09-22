Иванов может покинуть «Терек»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов по завершении нынешнего сезона может сменить клубную прописку. Грозненский клуб пока не торопится предлагать футболисту новый контракт.

«На данный момент новый контракт Олегу Иванову мы не предлагали. У него есть действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2017 года. За это время может утечь много воды, много чего поменяться. Ближе к концу срока его нынешнего договора предложим новый контракт», – заявил вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.