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Иванов может покинуть «Терек»

22 сентября 2016, 07:58
9

Полузащитник «Терека» Олег Иванов по завершении нынешнего сезона может сменить клубную прописку. Грозненский клуб пока не торопится предлагать футболисту новый контракт.

«На данный момент новый контракт Олегу Иванову мы не предлагали. У него есть действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2017 года. За это время может утечь много воды, много чего поменяться. Ближе к концу срока его нынешнего договора предложим новый контракт», – заявил вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ахмат Иванов Олег
Комментарии (9)
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Garrincha58
1474527843
идет по проторенной дорожке Широкова потихоньку сдает позиции
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яйва-яйва
1474530915
зря!
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LokoGoGo
1474532259
На годик - два в Локо
Ответить
Чикомас
1474533148
Потеря будет, ежели не удержат.
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ivanthebest
1474533252
Мда, ну и политика... А потом бесплатно отдадут как того же Рыбуса, за которого можно было спокойно поиметь 7-8 лямов.
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арейская
1474536814
Ничего страшного, большая часть сезона ещё впереди
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Pilottt
1474538226
Ростов или Анжи всех подберут
Ответить
x-x-x-x-x
1474585900
Лучще удержать его или продать
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