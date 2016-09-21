Эзатолахи: «Бердыев настоящий профессионал. Надеюсь, он снова станет главным тренером «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи прокомментировал поражение в Кубке России от «Динамо» (0:4), а также дал оценку работе Курбана Бердыева.

«Это была хорошая игра для нашей команды, ведь в нашем составе было очень много молодых игроков. Мы начали плохо, но во втором тайме действовали намного лучше. Надеюсь, что в будущем «Ростов» будет играть лучше. Сегодня мы играли почти вторым составом. Сейчас мы готовимся к матчу с «Локомотивом», надеюсь, мы выиграем и поднимемся в таблице.

Понимаю ли я, чем занимается Курбан Бердыев в «Ростове»? Он много общается с тренерским штабом. Я считаю, что он очень важен для нашей команды, ведь он настоящий профессионал. Надеюсь, он снова станет главным тренером», – заявил футболист.