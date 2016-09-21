Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» вылетел из 1/16 Кубка России впервые за 10 лет

    «Спартак», потерпевший поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в рамках 1/16 финала Кубка России, вылетел с этой стадии впервые за последние 10 лет.

    В первой для клубов премьер-лиги стадии «Спартак» в последний раз вылетал еще в 2007 году, проиграв на выезде грозненскому «Тереку» по пенальти. Стоит отметить, что чаще всего непреодолимым препятствием для спартаковцев становилась 1/8 финала – в этом раунде красно-белые проигрывали шесть раз за последние десять лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2016 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 21 сентября 2016, 20:39

      Друзья! смотрите на проблему спокойнее. Их (игроков) надо иногда просто п__ть в раздевалке
      Дедовщину никто не отменял , они не понимают, что такое ""ЗА РОДИНУ" /За Спартак/

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 сентября 2016, 19:35

      Да

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 21 сентября 2016, 19:16

      Cпартак чемпион

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > Михас007 21 сентября 2016, 20:04

      Каждый год одно и тоже! Итог-ЖОППА!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 сентября 2016, 18:41

      Ещё раз подтвердилось, что запасное нападение у Спартака плоховатое. Ну не тянет Давыдов до Месси!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Фан666 21 сентября 2016, 19:15

      Да не, Месси самое место в ПерДиве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 21 сентября 2016, 18:36

      Ошибка тренера! Надо было выставлять основу,а замены новичками делать по ходу матча. Первый просчет Карреры. Зато злые выйдут на Уфу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 21 сентября 2016, 17:57

      Вслед за мясом и конюшня покурить вышла.... Мастерюги....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 21 сентября 2016, 17:54

      Удивляюсь тренеру, команда которого не играет в еврокубках....

      Как можно так относиться к команде ФНЛ? Не хотите Кубок России, так зачем тратить время на 8-часовой перелет.

      Если ЦСКА имеет Лигу Чемпионов и им может вообще не кубка России, то Спартаку должен был основным составом проходить в следующий круг.

      Первая ошибка Карреры!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 21 сентября 2016, 17:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё нормально, всё куплено.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 сентября 2016, 17:38

      хотели спартак цска и ростов на дурика прокатить? не вышло.. что и требовалось доказать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 сентября 2016, 17:31

      Хабаровск с красноярском молодцы играли хорошо 2финта оля зидан запомнились ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11