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    Натхо, Миланов и Страндберг выйдут с первых минут в составе ЦСКА против «Енисея»

    ЦСКА опредделился со стартовым составом на матч 1/16 Кубка России против «Енисея». С первых минут на поле появятся полузащитники Бабрас Натхо и Георгий Миланов, а на острие появится Карлос Страндберг.

    «Енисей»: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Васильев, Ланин, Ломакин, Алиев, Фатуллаев, Малоян, Камеш.

    ЦСКА: Чепчугов, Хосонов, А. Березуцкий, Набабкин, Алибеков, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Чалов, Миланов, Страндберг.

    За событиями матча можно следить здесь. Начало игры в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 14:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 21 сентября 2016, 23:02

      Матч удался ,голы рабочие. Тренеру Енисея респект и уважения

      0
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 21 сентября 2016, 15:51

      Ну и что Енисей выигрывает!!!

      -2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 21 сентября 2016, 15:17

      Я тут одним глазом на работе смотрю матч, ЦСКА вполне может повторить путь Спартака.)

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 сентября 2016, 14:49

      Удачи...

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