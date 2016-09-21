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    Каррера: «Все виноваты, я тоже – мы все одна команда»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в рамках 1/16 Кубка России от «СКА-Хабаровска» (0:1). По словам специалиста, в проигрыше виноваты все, он в том числе.

    «Результат справедлив: у них была мотивация. Если ты не отдаешься, то можешь проиграть любой команде. Мы доказали это. Единственная позитивная вещь – плохой пример. Нужно играть интенсивно, иначе мы станем средней командой. Они были уставшими, не очень хорошо себя физически чувствовали. Кто играл плохо? Все виноваты, я тоже – мы все одна команда. Нет, перелет тут ни при чем. Мы сыграли плохо», – заявил Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2016 14:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 сентября 2016, 20:58

      Не команда вы. Ловчев сказал, что у вас класса нет.

      -1
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      Рейтинг: +889

      Krics 21 сентября 2016, 20:05

      Плохой результат, то же результат, главное правильные выводы сделать.
      Вперед СПАРТАК!

      0
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      Рейтинг: +32

      Denideni 21 сентября 2016, 15:52

      Молодёж не может понять что такое играть в футбол и выкладываться до конца.

      1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 21 сентября 2016, 15:36

      Согласен с Каррерой, дай ремня всем, особенно молодежи, ни чего не может и не хочет.

      2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 сентября 2016, 15:04

      Всё было правильно. И стартовый состав и слова тренера перед игрой. И очередной раз стало видно, почему не играет молодёжь. Ну нет у них желания биться за Спартак. Плохо, что и основные выйдя не смогли вырвать победу. Но это очередной урок. Вот как они его воспримут. Посмотрим.

      6
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      Рейтинг: +71

      PoMka31 > ViktorMG 21 сентября 2016, 15:52

      согласен 100%

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike > ViktorMG 21 сентября 2016, 18:59

      По моему и основные игроки не горели желанием биться за Спартак

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 21 сентября 2016, 14:42

      Один трофей уже есть, на очереди чемпионство......

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 21 сентября 2016, 14:40

      А Аленичев как обычно спихнул бы все на игроков, я дескать говорил, а они не послушали меня.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 сентября 2016, 14:28

      И после этого нужно бутсой некоторым игрокам по щщам пройтись, чтоб не поладно было остальным и чтобы в следующих матчах, где бы он не был, Пермь, Ростов, без разницы, без единой мысли о халтуре выходили на поле и выкладывались на все 200%.

      4
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      Рейтинг: +427

      policepnz > ivanthebest 21 сентября 2016, 15:05

      причем здесь это - это слив же очевидно, дружище

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