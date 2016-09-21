Каррера: «Все виноваты, я тоже – мы все одна команда»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в рамках 1/16 Кубка России от «СКА-Хабаровска» (0:1). По словам специалиста, в проигрыше виноваты все, он в том числе.

«Результат справедлив: у них была мотивация. Если ты не отдаешься, то можешь проиграть любой команде. Мы доказали это. Единственная позитивная вещь – плохой пример. Нужно играть интенсивно, иначе мы станем средней командой. Они были уставшими, не очень хорошо себя физически чувствовали. Кто играл плохо? Все виноваты, я тоже – мы все одна команда. Нет, перелет тут ни при чем. Мы сыграли плохо», – заявил Каррера.