Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мирзоян: «Результат Карреры в «Спартаке» говорит сам за себя»

    Президент Союза ветеранов футбола России, советник президента РФС и ветеран «Спартака» Александр Мирзоян накануне матча 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» оценил работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    «Обычно на такие матчи представители низших лиг настраиваются сильнее фаворитов. Они хотят доказать, что не хуже их. Часто случается, что и побеждают. Но коль «Спартак» полетел в Хабаровск основным составом, значит, команда отправилась туда не на прогулку. Тем более сейчас красно-белые почувствовали вкус победы.

    Каррера? Результат говорит сам за себя. Команда заиграла, начала побеждать. Как можно оценить работу тренера – только положительно. Что будет дальше, мы не знаем. Конечно, я не ожидал такого результата. Я и не знал о существовании Карреры до его прихода в «Спартак». Это была такая темная лошадка. Но на данный период назначение Карреры главным тренером себя оправдало. Надеюсь, что и в дальнейшем он зарекомендует себя как тренер, который добивается успеха», – рассказал Мирзоян.

    Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Спартак» состоится в среду, 21 сентября, в 12:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2016 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2016, 11:36

      Удачи ему как тренеру.Спартак верим в тебя.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 21 сентября 2016, 10:02

      это не надолго, выше 3го места не займут

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 21 сентября 2016, 09:38

      Может и золотишко пора на шею повесить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 сентября 2016, 09:38

      Каррера-умница и большой профессионал!Большой удачи ему в Спартаке!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11