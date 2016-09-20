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  • Налдо: «Португальская лига сильнее российской из-за скорости и внимания к тактике»

Налдо: «Португальская лига сильнее российской из-за скорости и внимания к тактике»

20 сентября 2016, 18:08
6

Бразильский защитник Налдо, недавно перешедший в «Краснодар» из «Спортинга», сравнил португальскую Примейру и российскую Премьер-лигу. По словам игрока, чемпионат Португалии сильнее российского из-за более высокой скорости и пристального внимания к тактике.

«В чемпионате Португалии больше внимания уделяют тактике, а еще скорости там выше. В России игроки играют с большой самоотдачей, увиденное тут мне понравилось. Думаю, что РФПЛ растет. Лично я считаю самым сильным чемпионатом испанскую Примеру. Какая лига сильнее – португальская или российская? Думаю, что португальская – из-за скорости и внимания к тактике. К тому же там больше команд и больше матчей, так что приходится тяжелее. «Риу Аве» вполне может отнять очки у «Спортинга». Средние или маленькие команды оказывают достойное сопротивление всем. Как это происходит в России, я пока еще не так хорошо изучил», – заявил футболист.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Краснодар Спортинг Налдо
Комментарии (6)
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Black Giz
1474384435
Поиграешь и поймешь, что к нам едут только за баблишком.
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tilvan
1474384966
для понимания надо сыграть с зенитом или цска
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Aztec58
1474387603
Скоропалительные выводы, блин, ты полетай, поиграй, посмотри, потом и суди, ага.
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STAFOR13
1474388648
больше команд но за чемпионство борятся 2-3 команды, в РФПЛ их 7 беря по прошлому сезону
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KWN37
1474394989
и ведь не поспоришь...
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