Налдо: «Португальская лига сильнее российской из-за скорости и внимания к тактике»

Бразильский защитник Налдо, недавно перешедший в «Краснодар» из «Спортинга», сравнил португальскую Примейру и российскую Премьер-лигу. По словам игрока, чемпионат Португалии сильнее российского из-за более высокой скорости и пристального внимания к тактике.

«В чемпионате Португалии больше внимания уделяют тактике, а еще скорости там выше. В России игроки играют с большой самоотдачей, увиденное тут мне понравилось. Думаю, что РФПЛ растет. Лично я считаю самым сильным чемпионатом испанскую Примеру. Какая лига сильнее – португальская или российская? Думаю, что португальская – из-за скорости и внимания к тактике. К тому же там больше команд и больше матчей, так что приходится тяжелее. «Риу Аве» вполне может отнять очки у «Спортинга». Средние или маленькие команды оказывают достойное сопротивление всем. Как это происходит в России, я пока еще не так хорошо изучил», – заявил футболист.