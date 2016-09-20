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    Газзаев: «Нужно увеличить количество клубов РФПЛ до 18»

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев поддерживает идею полного реформирования ФНЛ. По словам специалиста, он выступает за расширение числа участников премьер-лиги.

    – Начнем с первого пункта. Как, по вашему мнению, должна выглядеть структура чемпионата?

    – Считаю, нужно увеличить количество клубов РФПЛ до 18. А в первом дивизионе до 36, разделив их на три группы по 12 команд по территориально-географическому принципу – «Центр», «Запад» и «Восток». Это позволит сократить транспортные расходы в среднем на 52%. Таким образом, мы вовлечем в систему профессионального, детско-юношеского, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации, что, в свою очередь, позволит популяризировать футбол. А расширение РФПЛ увеличит количество кандидатов в национальную, молодежную и юношеские сборные страны.

    – Какова будет судьба второй лиги – нынешней ПФЛ?

    – Вторая лига получит региональный статус. Ответственность за проведение соревнований во второй лиге мы предлагаем возложить на межрегиональные объединения (МРО).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2016 08:52
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +362

      sargassov 21 сентября 2016, 08:32

      Надо, может за счёт уплотнения календаря играть научатся

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 сентября 2016, 01:27

      Газзаев повторяет тезисы Гинера, ага.

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 20 сентября 2016, 21:47

      Есть и плюсы и минусы. Уменьшение расходов - это хорошо. Тяжело летать на дальние расстояния. Вместо тренировки ребята морочат ж--опу. 18 клубов дадут возможность проведения большего количества матчей, большее количество российских игроков попробует себя в премьер-лиге, большее количество фанатов смогут наблюдать реальную игру крепких и звёздных футболистов, посещаемость на трибунах увеличится со стороны провинций, что и приведет к большей прибыли. а с другой стороны мудаки управленцы прибавят себе откатов. Идея неплохая, но её обосрут. Лишь бы газзаев с украиной чемпионат не сделал единый))

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 сентября 2016, 18:38

      Шестнадцать то многовато. Во втором круге странные матчи через один.

      -1
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 20 сентября 2016, 18:22

      Тогда придётся сменить бутсы на валенки...

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль > Hazar1950 20 сентября 2016, 21:52

      Вряд ли. Будут по средам чаще играть. Промес сказал: лучше играть, чем тренироваться?))

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 20 сентября 2016, 14:11

      Насчет первого дивизиона ничего плохого не вижу.А вот 18 клубов в высшем это неправильно на корню. Количество проходных и сливов увеличатся на порядок.Ну и главное поймите, болельщик (настоящий болельщик) хочет видеть своих пацанов на поле.Ведь многие молодые игроки не верят уже что у них будет шанс заиграть в основе и т.д . Наши тренеры и лимит не более 3 легионеров.

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 20 сентября 2016, 13:37

      пес такую ахинею несет..

      -3
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      Рейтинг: +11234

      alp 20 сентября 2016, 13:09

      и смотреть унылые игры ..... надо развивать интерес к футболу в народе, чтобы люди ходили на стадионы, покупали атрибутику, подписывались на тв каналы футбольные. Тогда бабло появиться нажитое коммерческим трудом, тогда клубы смогут содержать себя сами и не зависеть от 3-й стороны... ну почему надо все время подсказывать нашим руководителям?

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > карасевщина 20 сентября 2016, 16:10

      А за кого надо было?

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > alp 20 сентября 2016, 16:22

      Ни один топ-клуб Европы не живёт на доходы полученные от коммерческой деятельности за всеми командами стоят серьёзные бизнес структуры (типо Газпрома, Лукойла или Шейхи), а доходы от атрибутики и т.д в лучшем случае покрывают 25% затратной части того же Реала то что ты типо подсказал детский лепет.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > карасевщина 20 сентября 2016, 18:44

      За больного львовянина голосовал?

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 20 сентября 2016, 12:36

      Я бы перерыв сделал зимний поменьше для наших клубов, потому что после зимнего перерыва, команды в ТАКОМ разобранном состоянии подходят к лиге чемпионов и лиге европы, что вылетают от туда практически сразу же. Надо не в марте начинать чемпионат, а в конце января, чтобы в феврале к еврокубкам тонус набрать ... другой вопрос, что где такие официальные матчи проводить в наших климатических условиях ... но тогда нужно думать о нейтральных матчах в южных городах России , либо делать крытые арены.
      А тасовать клубы по лигам и регионам много ума не надо, лучше что-то дельное предложил бы.

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      Рейтинг: +11234

      alp > KalterJax 20 сентября 2016, 13:12

      отличная идея.. в Питере например, раньше в играли в СКК. думаю, в каждом городе такой найдется

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      Рейтинг: +520

      Boozman 20 сентября 2016, 12:34

      Если у всех 18 команд будут спонсоры и владельцы клубов типа Газпрома, Лукойла, ВТБ, РЖД, Галицкого, Гинера и т.д, то пусть хоть до 20 команд расширяет. А так толку от команд, висящих на региональных бюджетах будет мало, там футбол разменная монета. Да и с лимитом тогда уж нужно окончательно разбираться

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      Рейтинг: +11234

      alp > Boozman 20 сентября 2016, 13:12

      !! +++

      -1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > карасевщина 20 сентября 2016, 15:53

      Ок. Расформировываем весь рос.футбол, все же дербанят

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Boozman 20 сентября 2016, 16:28

      Всё правильно согласен.

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