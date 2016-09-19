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  • Лебеденко: «Черчесов сможет принести сборной России максимальную пользу на ЧМ-2018»

Лебеденко: «Черчесов сможет принести сборной России максимальную пользу на ЧМ-2018»

19 сентября 2016, 17:40
3

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко уверен, что под руководством Станислава Черчесова сборная России сможет добиться успеха на чемпионате мира-2018.

— Вы работали под руководством нынешнего наставника сборной Станислава Черчесова, что можете про него сказать?

— Мне кажется, он сможет принести максимальную пользу для нашей сборной на чемпионате 2018 года. Я желаю ему добиться тех целей, которые он перед собой поставил. Знаю, что возглавить сборную было его мечтой. Конечно, хотелось бы в будущем поработать с Черчесовым, но, наверное, уже не удастся.

— Намекаете на сборную?

— Наверное, говорить, что я дебютирую в сборной в 33 года, будет глупо. Если смотреть на вещи реально, то в сборной есть возрастные игроки, но они играют в команде давно. Сейчас все-таки больше смотрят на тех, кто к 2018 году будет в оптимальных кондициях и принесет сборной пользу. Я не говорю, что я не хочу или не могу, но не в 33 года же начинать играть за национальную команду…

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ахмат Россия Лебеденко Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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cska-62
1474299652
Черчесова уважаю как одного из лучших наших тренеров. Но в дополнение к его талантам на базе сборной не мешало бы повесить плакат: "Кто не умеет добывать золото на футбольном поле, будет добывать его на Колыме!"
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тётя ASYA
1474299721
он же не папа Карло! из дров ничё сделать не сможет
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Aztec58
1474310711
Сомневаюсь.
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