Лебеденко: «Черчесов сможет принести сборной России максимальную пользу на ЧМ-2018»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко уверен, что под руководством Станислава Черчесова сборная России сможет добиться успеха на чемпионате мира-2018.

— Вы работали под руководством нынешнего наставника сборной Станислава Черчесова, что можете про него сказать?

— Мне кажется, он сможет принести максимальную пользу для нашей сборной на чемпионате 2018 года. Я желаю ему добиться тех целей, которые он перед собой поставил. Знаю, что возглавить сборную было его мечтой. Конечно, хотелось бы в будущем поработать с Черчесовым, но, наверное, уже не удастся.

— Намекаете на сборную?

— Наверное, говорить, что я дебютирую в сборной в 33 года, будет глупо. Если смотреть на вещи реально, то в сборной есть возрастные игроки, но они играют в команде давно. Сейчас все-таки больше смотрят на тех, кто к 2018 году будет в оптимальных кондициях и принесет сборной пользу. Я не говорю, что я не хочу или не могу, но не в 33 года же начинать играть за национальную команду…