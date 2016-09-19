Гендиректор «Уфы»: «Официальных запросов по Гончаренко не поступало»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию об интересе к главному тренеру команды Виктору Гончаренко со стороны «Легии».

«Его уже и в «Легию» отправляют, и в «Лудогорец». В наш клуб официальных запросов от этих клубов не поступало, мне тоже никто не звонил. Поэтому Виктор Михайлович продолжает работу, он строит команду. Не думаю, что ему есть смысл куда-то сейчас срываться», – сказал Газизов.

Напомним, ранее появилась информация, что Гончаренко является основным кандидатом на пост наставника «Легии».