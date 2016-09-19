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    Гончаренко – основной кандидат на пост наставника «Легии»

    Нынешний главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в ближайшее время может возглавить «Легию», так как является основным кандидатом на освободившийся пост наставника этого клуба, сообщает Interia. Известно, что в списке кандидатов также значится Олег Кононов, который выделяется невысокими финансовыми запросами по сравнению с Гончаренко.

    Напомним, накануне стало известно, что «Легия» объявила об отставке прежнего главного тренера команды Бесника Хаши. На эту должность временно назначен Александар Вукович.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2016 10:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 сентября 2016, 13:28

      Почему то Легия перешла на российский рынок тренеров) чем наши им интересно приглянулись)

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 сентября 2016, 13:13

      Только научил Уфу забивать голы без ударов по воротам и уходить? Нет так не годится!

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 сентября 2016, 12:29

      интересная новость

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 сентября 2016, 12:19

      Гончаренко 100% заслуживает шанса проявить себя в более именитой команде нежели Уфа.Удачи ему!

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 19 сентября 2016, 12:19

      Гончаренко в состоянии любой клуб вывести на хороший уровень. Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 сентября 2016, 11:52

      Уфа только начала подниматься и сразу тренера забирают. Вот Кононов свободен пусть и идёт за экспериментами. Пусть ищут дальше, а Уфа вряд ли сейчас отпустит.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 сентября 2016, 11:18

      Пожалели денег на усиления для Черчесова,вот и получайте.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > zagrizlik 19 сентября 2016, 11:39

      "Совершенно точное определение".
      Клим Ворошилов

      -1
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