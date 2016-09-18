Молло: «Крылья Советов» должны оставаться сильными. Это еще не конец»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).

– Мы неплохо играли сегодня. Думаю, имели 3-4 хороших момента, но не смогли забить. Это еще не конец. Мы должны оставаться сильными, ведь футбол строится из многих моментов. Поддержка фанатов меня всегда радует, а я делаю все для побед.

– Как вам играется с новыми партнерами Мбакогу и Паскуато?

– Они хорошие игроки, но мне самому нужно еще несколько недель, чтобы вернуть свою форму, ведь я почти пять месяцев не тренировался.

– Что изменилось за год в процессе тренировок Веркаутерена?

– Я не почувствовал различий. Но семь дней это немного для того, чтобы почувствовать разницу, – цитирует Молло корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.