Лам может стать спортивным директором «Баварии» по завершении карьеры

Защитник «Баварии» Филипп Лам может занять один из административных постов в клубе по завершении карьеры игрока, сообщает Süddeutsche Zeitung. На откуп 32-летнему футболисту может быть отдана пустующая после ухода Маттиаса Заммера должность спортивного директора. Напомним, действующее соглашение игрока с мюнхенцами рассчитано до середины 2018 года.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в «Баварии». На прошлой неделе я впервые общался на это счет с Карлом-Хайнцем Румменигге. Я сказал, что моя специальность, конечно же, – футбол», – сказал Лам.