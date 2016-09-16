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    Каррера: «В победе над «Оренбургом» есть и заслуга «Спартака», и доля удачи»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что его команда в матче 7-го тура чемпионата России с «Оренбургом» добыла очень тяжелую победу. Напомним, что красно-белые выиграли у своего соперника со счетом 3:1 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.

    — Мы знали, что сегодня будет очень сложно. Несмотря на то, что «Оренбург» — команда не самого высокого уровня, она всегда действует компактно. И ей тяжело забить. Нам пришлось нелегко во втором тайме. И причиной этому — игра соперника. Конечно, оренбуржцы хотели победить. В концовке наши ребята контролировали ход встречи и смогли заработать три очка. Но в том, что мы выиграли, есть и наша заслуга, и доля удачи.

    — Два мяча красно-белые забили на контратаках. Как сегодняшнему «Спартаку» проще действовать — первым номером или вторым?

    — У каждого матча своя история. Порой идем от игры соперника. Стараемся у каждой команды найти слабые места. Знал, что оренбуржцы дома будут атаковать большими силами. Поэтому нам было намного проще действовать на контратаках.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.09.2016 21:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 сентября 2016, 14:51

      По первым матчам было ясно, что "Оренбург" не будет представлять из себя "мальчика для битья" в РФПЛ, и ещё попортит нервы даже лидерам... Я об этом уже писал, вчерашний матч тому подтверждение... Гадать не берусь, но думаю, что у команды Роберта Евдокимова хорошие шансы закрепиться в премьер-лиге.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 сентября 2016, 12:23

      Как интересно звучит на итальянском "оренбуржцы", как сказал Каррера? :-)

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 17 сентября 2016, 11:14

      Чем лучше играете, тем больше везет!

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > Iskandero 17 сентября 2016, 12:22

      Кстати, ДА!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 сентября 2016, 22:55

      Везёт сильнейшему или богатейшему. В данном случае сильнейшему

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi 16 сентября 2016, 21:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И доля народных судеек. Все как всегда.

      -14
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