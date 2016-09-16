Кутепов: «Здорово, что взяли три очка. Впереди еще будут сложные матчи»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов подвел итоги победного матча 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (3:1).

«Начали матч очень хорошо, забили гол. Но потом сбавили обороты. Наверное, быстрый мяч расслабил. Еще и пенальти в концовке тайма. Доиграли до перерыва по счету. Вторую половину снова начали неважно. Но зато забили два гола, сделали результат. Тяжело спорить с пенальти, если его назначили, — 11-метровые ведь почти никогда не отменяют.

Зе Луиш чуть с ума не сошел? Эмоции, футбол. Это нормально — от такого никто не застрахован. Здорово, что смогли взять три очка. Но идеальных сезонов не бывает. Естественно, у «Спартака» еще будут сложные матчи», — сказал Кутепов.