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    Каррера: «Спартак» играл против очень хорошей команды»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился наблюдениями от победы над «Оренбургом» в матче 7-го тура чемпионата России, которая позволила красно-белым закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.

    «Игра получилась такой, как я и предполагал. Мы играли против хорошей команды. В первом тайме была довольно равная игра. Здорово, что мы забили первыми. А во втором тайме мы доказали, что для победы нужно нечто большее.

    Каждый матч сложен по-своему. Необходим высокий уровень концентрации, иначе с каждым соперником будет очень тяжело», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 19:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8018

      nik55 16 сентября 2016, 20:51

      победа это хорошо но много косяков в обороне и с сильным соперником будет тяжело но в общем молодцы

      3
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 16 сентября 2016, 19:25

      Оренбургу респект!!!Но СПАРТАК СИЛЬНЕЕ!!!!!

      8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 сентября 2016, 19:23

      Возвращение спартаковского характера.

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